Санкт-Петербург, 22 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. На АО «Балтийский завод» в Петербурге состоялась торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации на атомном ледоколе «Урал» проекта 22 220. Церемония прошла после спуска на воду атомного ледокола «Якутия» того же типа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

АО «Балтийский завод» Атомный ледокол «Урал»

Перед этим об успешно завершившихся испытаниях судна отчитался генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев. Он обратился к президенту России Владимиру Путину по видеосвязи с просьбой разрешить поднятие флага на «Урале».

«Разрешаю», — скомандовал президент РФ Владимир Путин.

Универсальный атомный ледокол «Урал» — третье судно проекта 22 220 (второе серийное), построенное на Балтийском заводе. Его заложили в мае 2016 года. Спуск на воду произошёл 25 мая 2019 года. В октябре 2022 года ледокол успешно прошёл заводские ходовые испытания. В ближайшее время специалисты Балтийского завода устранят замечания, выявленные в ходе испытаний, после чего судно отправится в порт приписки Мурманск, где будет передано заказчику — ФГУП «Атомфлот».