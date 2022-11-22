В Ираке потерпел крушение военный вертолет Ми-17

Самарра, Ирак, , 13:47 — REGNUM Военно-транспорты вертолёт Ми-17 ВВС Ирака совершил «жёсткую посадку» в ходе выполнения полёта в провинции Самарра. Об этом 22 ноября сообщает Shafaq со ссылкой на министерство обороны Ирака.

Вертолёт ВВС Ирака U.S. Air Force

По данным военного ведомства, вертолет, принадлежащий командованию армейской авиации, потерпел крушение в районе населённого пункта Джалисия на севере провинции из-за технической неисправности двигателя.

Отмечается, что на борту вертолета находились два младших офицера и один офицер командования ВВС.

Пострадавшие были доставлены в больницу Самарры для получения медицинской помощи.