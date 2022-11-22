Вертолёт ВВС Ирака разбился в провинции Самарра
В Ираке потерпел крушение военный вертолет Ми-17
Самарра, Ирак,
22 ноября 2022, 13:47 — REGNUM Военно-транспорты вертолёт Ми-17 ВВС Ирака совершил «жёсткую посадку» в ходе выполнения полёта в провинции Самарра. Об этом 22 ноября сообщает Shafaq со ссылкой на министерство обороны Ирака.
Вертолёт ВВС Ирака
U.S. Air Force
По данным военного ведомства, вертолет, принадлежащий командованию армейской авиации, потерпел крушение в районе населённого пункта Джалисия на севере провинции из-за технической неисправности двигателя.
Отмечается, что на борту вертолета находились два младших офицера и один офицер командования ВВС.
Пострадавшие были доставлены в больницу Самарры для получения медицинской помощи.
История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.