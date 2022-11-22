* запрещённая в России организация

Кабул, 22 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

Министерство хаджа и вакуфов правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространило единую проповедь для пятничной молитвы, обязательную для всех имамов и проповедников мечетей по всему Афганистану. Согласно заявлению ведомства, текст проповеди одобрен лидером движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Хайбатуллой Ахундзада. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

«Министерство хаджа и вакуфов разработало единую проповедь для всех имамов и проповедников страны, в которой были соблюдены положения, традиции и манера проповеди, и которая была одобрена властями Исламского Эмирата Афганистана. Данная проповедь должна быть произнесена в пятницу во всех мечетях страны, чтобы показать наше единство», ― указано в заявлении.

Принуждение к единой проповеди по всему Афганистану значительно усилило обеспокоенность по поводу ограничения религиозных свобод в Афганистане.

Однако из-за жёсткости репрессий и действий разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганские религиозные учреждения пока официально не отреагировали на такие действия радикалов.

Потеря религиозной свободы

Абсолютное большинство жителей Афганистана являются мусульманами и принадлежат к разным течениям ислама, но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), независимо от религиозного разнообразия народа Афганистана, обязывает всех проповедников читать единую пятничную проповедь.

Содержание проповеди пока не опубликовано, но ранее поступали сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признают регулирование религиозных вопросов только на основании положений ханафитского мазхаба суннитского ислама.

Это показывает, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хочет насильственно навязать свои идеи и убеждения последователям шиизма и ханбалитского, шафиитского и маликитского мазхабов суннизма.

Миллионы афганских граждан исповедуют шиизм и в соответствии с его предписаниями регулируют свои религиозные вопросы и совершают религиозные обряды.

Но с введением обязательной пятничной проповеди проповедники афганских шиитских мечетей больше не будут иметь права произносить проповедь в соответствии со своей религией и убеждениями.

Это полностью уничтожает религиозные свободы в Афганистане и оказывает ещё большее давление и ограничения на шиитов, ханбалитов, шафиитов, маликитов и последователей других течений в исламе.

Hans Мечеть

Обязательное восхваление муллы Хайбатуллы

Министерство хаджа и вакуфов заявило, что единая проповедь заключает в себе глубокую мораль и содержит рекомендации. В неё включена «молитва благодарения амиру (мулле Хайбатулле Ахундзада), его приверженности шариату и его победе над врагами».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что во времена сподвижников пророка и при османских правителях проповедники упоминали правителей в пятничных молитвах. В средние века упоминание имени того или иного правителя в хутбе (пятничной проповеди) означало, что он является суверенным владыкой.

Они также сказали, что во времена короля Захир-шаха и в первый период правления самих талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имя правителя упоминалось в пятничных молитвах.

Эта часть заявления вызывает два вопроса. Во-первых, они считают свою власть абсолютной, подобно Захир-шаху, а во-вторых, считают восхваление муллы Хайбатуллы и моление за него в пятницу одной из религиозных обязанностей проповедников.

Ранее были опубликованы сообщения о том, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предписывала проповедникам восхвалять муллу Хайбатуллу в своих пятничных проповедях.

Обязательное восхваление муллы Хайбатуллы в пятничной проповеди является ещё одним видом своекорыстной интерпретации религии талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и вновь поднимая этот вопрос с более жёстких позиций, они пытаются узаконить своё правительство.

В то же время «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является террористической группировкой и в настоящее время в его вооружённых силах есть подразделение смертников. В ходе войны в операциях талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смертников было убито и ранено множество ни в чём не повинных гражданских лиц, а их имущество было уничтожено.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) культивирует атаки смертников и восхваляет их, но, согласно исламскому учению, совершать самоубийство категорически запрещено, напоминает агентство. Как в таком случае можно восхвалять лидера террористической группировки и молиться за его победу на пятничной молитве, которая является одной из самых важных религиозных служб ислама?