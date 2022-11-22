Джакарта, 22 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) прогнозирует, что землетрясения, которые происходят на Яве, могут повторяться каждые 20 лет, сообщает портал Detik.

(сс) U.S. Embassy, Jakarta Стихийное бедствие в Индонезии

По данным агентства, подобное землетрясение в Чианджуре происходило в 1982 году.

Глава агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Двикорита Карнавати заявила, что жителей, пострадавших от землетрясения, необходимо переселять из небезопасных зон, чтобы предвидеть потенциальные землетрясения.

Об этом 20-летнем явлении также ранее сообщал президент страны Джоко Видодо. По этой причине глава государства попросил, чтобы строительство домов, пострадавших от землетрясения, соответствовало сейсмической активности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство округа Чианджур в Индонезии обновило данные о жертвах землетрясения магнитудой 5,6.