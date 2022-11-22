С 25 ноября в Литве будут размещены четыре французских истребителя Rafale

Париж, , 13:00 — REGNUM Четыре многоцелевых истребителя Rafale буду размещены Францией на территории Литвы с 25 ноября в рамках НАТО для охраны воздушного пространства над прибалтийскими странами. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба французского минобороны.

Rafale Vitaly V. Kuzmin

«Франция разместит в Литве по мандату НАТО 4 истребителя Rafale с 25 ноября. Они будут обеспечивать задачи по охране воздушного пространства над странами Прибалтики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что миссия альянса по расширенному патрулированию воздушного пространства преследует целью обеспечение целостности воздушного пространства над Балтийским морем и суверенитета разных стран, не имеющих возможности делать это в одиночку.

«Развертывание этой миссии действует как сдерживающая и оборонительная сила на территории Литвы и оказывает поддержку литовским военным силам, особенно в контексте многочисленных оперативных действий», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв написал, что одержимым политикам на Западе пора понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание ещё больше пичкать Киев оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия.