Порт-о-Пренс, 22 ноября 2022, 12:57 — REGNUM Вспышка холеры унесла 176 жизней на Гаити на сегодняшний день, в то время как 9682 человека подозреваются в заражении этой болезнью. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на последний отчёт минздрава страны.
На прошлой неделе организация «Врачи без границ» предупредила, что вскоре лечебные центры будут работать на пределе возможностей, ежедневно принимая около 270 человек, что в пять раз больше, чем в первые две недели начала распространения болезни.
Власти объявили о первом случае заболевания 2 октября в трущобах города-бидонвиля Сите-Солей. С тех пор болезнь распространилась на большую часть страны на фоне хронической нехватки топлива, из-за которой больницы были вынуждены сократить объем услуг.
Представитель министерства здравоохранения, доктор Жанти Филс Эсалус, признал в интервью местной радиостанции, что невозможно адекватно бороться с болезнью, если люди не верят в ее существование, но отметил, что в ряде районов проводятся такие мероприятия, как эпидемиологический надзор, повышение осведомленности и оказание медицинской помощи.
В 2010 году после сильного землетрясения вспышка холеры в Гаити стала причиной гибели около 10 000 человек и заражения более 800 000 человек.