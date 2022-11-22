В Хабаровске собирают новогодние подарки для бойцов спецоперации
Жителей Хабаровска приглашают поучаствовать в акции «С любовью к солдату»
Хабаровск,
22 ноября 2022, 12:59 — REGNUM В преддверии Нового года жители Хабаровска могут собрать посылку для участников специальной военной операции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе городской мэрии.
Тёплые носки для солдат
Денис Абрамов © ИА REGNUM
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В столице Хабаровского края стартовала акция «С любовью к солдату».
«Все желающие могут принести тёплые рукавицы, носки, в которые можно упаковать сладкие подарки и новогодние письма. Гостинцы можно передать в подростково-молодежный клуб «Юбилейный» до 21 декабря. Так мы дадим почувствовать нашим защитникам, что их ждут, любят и верят в их победу», — рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко в очередной раз побывал в зоне спецоперации на Донбассе.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.