Жителей Хабаровска приглашают поучаствовать в акции «С любовью к солдату»

Хабаровск, , 12:59 — REGNUM В преддверии Нового года жители Хабаровска могут собрать посылку для участников специальной военной операции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе городской мэрии.

Тёплые носки для солдат Денис Абрамов © ИА REGNUM

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В столице Хабаровского края стартовала акция «С любовью к солдату».

«Все желающие могут принести тёплые рукавицы, носки, в которые можно упаковать сладкие подарки и новогодние письма. Гостинцы можно передать в подростково-молодежный клуб «Юбилейный» до 21 декабря. Так мы дадим почувствовать нашим защитникам, что их ждут, любят и верят в их победу», — рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко в очередной раз побывал в зоне спецоперации на Донбассе.