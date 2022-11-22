В ЛНР заявили, что ЧВК «Моцарт» из США не может противостоять «вагнеровцам»
Полковник ЛНР сравнил американский ЧВК «Моцарт» и «Группу Вагнера»
Луганск, 22 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Воюющая на сватовском направлении за ВСУ американская частная военная компания «Моцарт» не в состоянии противостоять «Группе Вагнера», заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
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«Чтобы им противостоять «Вагнеру», они должны обзавестись бронетехникой, должны обзавестись какими-то летательными аппаратами типа «вертушки», самолёта, с которыми они привыкли в других странах воевать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По его мнению, их задача больше «с морально-психологической точки зрения, чтобы ВСУ уверовали в некую свою победу».