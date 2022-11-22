Представители Южной Кореи, США и Японии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Сеул, , 12:50 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон, помощник госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори провели 21 ноября телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Стороны отметили, что запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты является серьёзной угрозой безопасности в регионе и во всём мире, подчеркнули важность трехстороннего сотрудничества, разделили мнение о необходимости противодействия провокационной политике Пхеньяна путём укрепления сотрудничества Южной Кореи, США и Японии в сфере безопасности, а также выступили за введение дополнительных мер, которые подразумевают под собой независимые от Совета Безопасности ООН санкции.

Уэнди Шерман также призвала КНДР прекратить незаконную и дестабилизирующую деятельность и вернуться за стол переговоров.