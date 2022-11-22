Москва, 22 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В новом обзоре судебной практики просто систематизированы позиции судов по делам, связанным с самовольным строительством за последние несколько лет, эти позиции не являются какими-то инновационными, сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат, партнер адвокатского бюро «Юрлов и Партнёры» Анастасия Шеверева. Комментируя обнародованные Верховным судом РФ разъяснения, она пояснила:

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос самостроя

«Например, позиция о том, что наличие регистрации права собственности на объект недвижимости не исключает удовлетворение судом требования о его сносе, была изложена еще в 2010 году в п.23 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

Из чего следует, что кардинально в судебной практике ничего не изменится. Как и раньше, собственники должны будут доказать, что объект не нарушает публичные интересы и не создает угрозу жизни и здоровью граждан, возведен соблюдением градостроительных и строительных норм и правил, на земельном участке, на котором разрешено строительство и на который оформлены права. Кроме того, пропуск срока исковой давности истцом, также может помочь собственнику выиграть спор, если иск не связан с устранением препятствий в пользовании земельным участком».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд разъяснил особенности рассмотрения дел, связанных с самовольным строительством. Из обобщённой практики следует, к примеру, что наличие регистрации права собственности на объект недвижимости не защитит от его ликвидации.

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