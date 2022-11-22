В Иране предъявили обвинения более 200 участникам беспорядков
В Иране предъявили обвинения 221 участнику беспорядков в провинции Зенджан
Тегеран,
22 ноября 2022, 12:25 — REGNUM В иранской провинции Зенджан более 200 участникам беспорядков предъявили обвинительные акты, сообщил 22 ноября руководитель главного управления министерства юстиции Зенджана Исмаил Садеги-Ниараки.
Иран
Иван Шилов © ИА REGNUM
«До настоящего момента 145 лиц из них признаны виновными. Предпринимаются усилия для того, чтобы остальные дела были рассмотрены и по ним было принято решение в кратчайшие сроки», — цитирует его агентство IRNA.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что группа террористов, которая пыталась ввезти в Иран контрабандное оружие и боеприпасы, была задержана в иранской провинции Западный Азербайджан.
История вопроса
Исламская республика Иран — одна из немногих стран где высшей властью наделены религиозные деятели. Главой государства является рахбар или Высший руководитель, который является одновременно верховным главнокомандующим и может назначать людей на ключевые посты в государственных органах страны.
С 1989 года по настоящее время Высшим руководителем является Али Хаменеи. Вторым человеком в государстве является президент. Он остается гарантом Конституции и главой исполнительной власти. С 2013 года и по настоящее время президентом страны является Хасан Рухани.