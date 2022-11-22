Тегеран, 22 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В иранской провинции Зенджан более 200 участникам беспорядков предъявили обвинительные акты, сообщил 22 ноября руководитель главного управления министерства юстиции Зенджана Исмаил Садеги-Ниараки.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«До настоящего момента 145 лиц из них признаны виновными. Предпринимаются усилия для того, чтобы остальные дела были рассмотрены и по ним было принято решение в кратчайшие сроки», — цитирует его агентство IRNA.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что группа террористов, которая пыталась ввезти в Иран контрабандное оружие и боеприпасы, была задержана в иранской провинции Западный Азербайджан.