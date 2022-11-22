Стокгольм, 22 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Представители нескольких колледжей и университетов Швеции считают, что в этом году студентам не из Европы потребовалось слишком много времени, чтобы получить вид на жительство для получения высшего образования в Швеции. Однако в Миграционном агентстве Швеции считают, что критика преувеличена, передает телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

В то же время в Миграционном агентстве Швеции отмечают, что большинство студентов получают разрешение вовремя — за исключением случаев, когда миграционные власти подозревали студентов в мошенничестве.

«У нас есть требование рассматривать дела в течение 90 дней, но у нас, кстати, это все делается в среднем за два месяца», — заявила телеканалу Гуна Грауфельдс, исполняющая обязанности менеджера по связям с общественностью в Миграционном агентстве Швеции.

На данный момент в этом году было получено около 11 000 заявлений на получение вида на жительство для получения высшего образования в Швеции.