Рим, 22 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер и глава МВД Италии Роберто Марони ушёл из жизни в возрасте 67 лет. Об этом 22 ноября сообщает телеканал SkyTg24 со ссылкой на источники в итальянской партии «Лига».

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Уточняется, что видный итальянский политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Отметим, Роберто Марони родился 15 марта 1955 года. Он начал политическую деятельность в 16-лнтнем возрасте в рядах левых марксистских организаций. Впервые был избран членом палаты депутатов Италии в 1992 году и находился в парламенте страны вплоть до 2013 года. Также Марони был членом нескольких итальянских правительств, возглавляемых Сильвио Берлускони.