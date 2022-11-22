Москва, 22 ноября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Следственный комитет России проверит информацию об участии в военных действиях на стороне ВСУ наемников из стран НАТО, сообщили 22 ноября в СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«СК России в рамках расследования уголовных дел проверит информацию об участии в военных действиях на стороне [Киева] наемников из стран НАТО. По информации Народной милиции ЛНР, в Донбассе под видом частных военных компаний, которых насчитывается порядка десяти, находятся регулярные силы стран НАТО», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В СКР добавили, что на территории б. УССР еще до начала специальной военной операции действовал «иностранный легион», в который вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в конфликт на территории б. УССР втянуто НАТО, за ВСУ воюют наемники.

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