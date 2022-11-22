В Швеции сообщили о падении цен на недвижимость и прибылей строительных компаний

Стокгольм, , 11:32 — REGNUM Падение цен на жилье в Швеции затрудняет продажу новостроек, заселение в которые происходит иногда спустя несколько лет. Это побудило строительные компании выступить с различными формами финансовых предложений, поскольку они хотят снизить свои убытки сообщает телеканал SVT.

Жилье Ulc.ru

Так, по данным компании Valueguard, только за последние три месяца цены на жилье в Швеции упали почти на 6%. Например, девелопер JM, который строит больше всего жилья в стране для собственной продажи, продал с июля по сентябрь этого года на 40% меньше квартир по сравнению с прошлым годом.

Несколько крупных игроков на рынке жилья в настоящее время предпочитают «оживить» свои предложения, чтобы повысить интерес к своей недвижимости. Например, девелопер Nordr использует, среди прочего, процентные гарантии для ассоциации владельцев жилья, чтобы снизить ежемесячные взносы за владение жилплощади.