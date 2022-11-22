Париж отказался выдать Еревану экс-губернатора Сюникской области Армении

Ереван, , 11:29 — REGNUM Франция отказалась выдавать Армении обвиняемого там в превышении должностных полномочий бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна. Об этом 22 ноября сообщает Sputnik Армения со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

Армения

«Франция отказалась экстрадировать Хачатряна», — заявили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что в ходе предварительного следствия были получены данные о том, что Хачатрян находится во Франции, туда было направлено ходатайство о его выдаче.

Напомним, Хачатрян обвиняется в превышении должностных полномочий, использовании служебного положения и подстрекательстве к крупной растрате.