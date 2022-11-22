Франция отказалась выдавать Армении бывшего губернатора Сюникской области
Париж отказался выдать Еревану экс-губернатора Сюникской области Армении
Ереван, 22 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Франция отказалась выдавать Армении обвиняемого там в превышении должностных полномочий бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна. Об этом 22 ноября сообщает Sputnik Армения со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.
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«Франция отказалась экстрадировать Хачатряна», — заявили в надзорном ведомстве.
Там отметили, что в ходе предварительного следствия были получены данные о том, что Хачатрян находится во Франции, туда было направлено ходатайство о его выдаче.
Напомним, Хачатрян обвиняется в превышении должностных полномочий, использовании служебного положения и подстрекательстве к крупной растрате.