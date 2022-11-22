Мелитополь, 22 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС в варианте, который предлагает Запад, предполагает демилитаризацию Энергодара и переход станции под контроль ВСУ. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что его руководитель Рафаэль Гросси «активизировал консультации» о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Поводом стали обстрелы станции, но в агентстве не указали, что вели их киевские войска.

«Запад вместе с Зеленским пытается продавить вариант так называемой зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Было бы хорошо, но слово «безопасность» предусматривает демилитаризацию Энергодара, где, мы прекрасно понимаем, гарантированно сразу появятся боевики Зеленского», — сказал Рогов.

Он добавил, что если ВСУ возьмут под контроль атомную станцию, то займутся шантажом куда большего уровня, чем сегодня.

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