Социал-демократы пообещали нарастить дотации регионам в своей версии бюджета Швеции

Стокгольм, , 12:01 — REGNUM В своей версии бюджета Швеции на следующий год Социал-демократы предлагают выделить дополнительно 12 миллиардов крон (1,15 млрд долларов США) общих государственных дотаций муниципалитетам и регионам. Об этом сообщает новостное агентство ТТ.

Магдалена Андерссон Frankie Fouganthin

На пресс-конференции лидер оппозиции Магдалена Андерссон заявила, что предложение партии означает фактическое удвоение дотацией регионов по сравнению с версией бюджета, представленной правительством.

«Правительство должно было поставить на первое место социальное обеспечение, а не людей с высокими доходами», — заявила она.

Значительная часть версии бюджета от Социал-демократов — это дополнительные деньги на социальное обеспечение, пишет ТТ.

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