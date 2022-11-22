МИД Турции вызвал посла Швеции, чтобы потребовать объяснений

Стокгольм, , 11:24 — REGNUM 21 ноября министерство иностранных дел Турции вызвало посла Швеции в Турции Стаффана Херрстрёма, чтобы призвать Швецию расследовать демонстрации у посольства Турции в Стокгольме. Об этом сообщает Reuters.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным информационного агентства, Турция потребовала от Швеции принять меры и расследовать лозунги, которые Турция называет «террористической пропагандой» и которые они классифицируют как оскорбительные для президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что демонстрация была проведена членами РПК, которых в Турции называют террористами.

Акция протеста произошла в то время, когда заявка Швеции на членство в оборонном альянсе НАТО оказалась в «щекотливой ситуации». Турция уже третий раз с июля вызывает посла Швеции.