Донецк, 22 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Кировский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны боевиками преступного режима Киева. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 10:57 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стабилизационные отключения света проходят на территории Киевской области из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры.