Вашингтон, 22 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис сокращает некогда значительное отставание от экс-президента Дональда Трампа по популярности среди избирателей, сообщает The Hill.

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон Десантис

Как показал опрос общественного мнения, проведенный Harvard CAPS и Harris Poll, Десантис становится всё более популярной политической фигурой, и с октября его рейтинг вырос на 11% до 28%.

Тем временем поддержка Трампа упала на 9% до 46%. Хотя экс-глава Белого дома по-прежнему удерживает преимущество над Десантисом, опрос отмечает резкое изменение политической силы бывшего президента, поскольку он приступает к своей третьей кампании за Белый дом за шесть лет.

«Месяц за месяцем Десантис поднимался вверх, и теперь он значительно сокращает отрыв Трампа», — отметил Марк Пенн, содиректор Гарвардского опроса CAPS-Harris.

«Если они оба выставят свои кандидатуры, это будет настоящая гонка, и Трамп вполне может проиграть», — добавил он.

На прошлой неделе Трамп объявил, что в 2024 году он снова будет добиваться кандидатуры республиканцев на президентских выборах. Хотя он надеялся начать свою кампанию с позиции силы, это заявление было сделано в то время, когда всё большее число республиканцев сомневаются в его влиянии в партии и в том, является ли он подходящим кандидатом для участия Республиканской партии в следующих выборах.

Отчасти это связано с результатами промежуточных выборов 2022 года. Так называемая красная волна, которую давно предсказывали республиканцы, так и не материализовалась. В то время как Республиканская партия получила незначительное большинство в палате представителей, партия не смогла вернуть себе контроль над Сенатом, и несколько высокопоставленных кандидатов, поддержанных Трампом, проиграли свои гонки.

С октября общая благосклонность к Трампу упала на 5 процентных пунктов. Последний опрос Harvard CAPS-Harris Poll показал, что 44% избирателей положительно относятся к бывшему президенту, а почти половина — 49% — относятся к нему отрицательно.

Десантис, с другой стороны, набирает обороты после того, как в начале этого месяца одержал убедительную победу в своей заявке на переизбрание. Он победил своего соперника-демократа, бывшего члена палаты представителей Чарли Криста (штат Флорида), с отрывом в 19 очков, в то время как республиканцы добились успеха в нескольких других ключевых соревнованиях во Флориде. В результате ни один демократ не будет занимать посты во Флориде впервые после окончания Гражданской войны.

Эта победа, кажется, отражает его популярность среди республиканцев на национальном уровне. Согласно опросу, на гипотетических президентских праймериз Республиканской партии без Трампа Десантис остается явным фаворитом в этой номинации: согласно опросу, его поддерживают 46% избирателей-республиканцев. Это на 40% больше, чем в прошлом месяце.