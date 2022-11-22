Кабул, 22 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Официальный представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) предупредил, что с наступлением зимы у половины афганского населения возрастут гуманитарные потребности.

8am.af Дети в Афганистане

В интервью Associated Press Мартин Шуп, генеральный директор Международного комитета Красного Креста, сказал, что захват власти «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привёл к стагнации экономики, коренным образом изменил Афганистан и вверг миллионы людей в нищету и голод.

«Налицо экономические проблемы, и очень серьёзные, и люди борются за своё выживание», ― добавил Шуп.

«Мы наблюдаем, как афганцы продают своё имущество, чтобы свести концы с концами», ― указал он.

По информации Шупа, МККК, хотя это и не входит в его обязанности, в настоящее время выплачивает заработную плату не менее чем 10 500 медицинских работников в Афганистане.

Он также отметил, что комитет увеличил поддержку заключённых и в настоящее время обеспечивает питанием не менее 80% находящихся в тюрьмах в Афганистане.

Напомним, Мартин Шуп, генеральный директор Международного комитета Красного Креста, два дня назад впервые прибыл в Афганистан после того, как к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он заявил, что целью его поездки является общение с населением и переговоры с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о гуманитарной ситуации в Афганистане.