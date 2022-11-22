Канберра, 22 ноября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. 22 ноября министр торговли Австралии Дон Фаррелл в эфире телеканала ABC дал понять, что в скором времени будут заключены сделки о свободной торговле с Индией и Великобританией.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

«По австралийским правилам, их, конечно, должен одобрить генерал-губернатор. Я думаю, что это будет очень быстрый процесс, и мы, вероятно, увидим, что в следующий раз министры встретятся с генерал-губернатором, это, вероятно, будет в ближайшие несколько дней. Чтобы они вступили в законную силу, также требуются взаимные договоренности в Великобритании и Индии. Сегодня я разговаривал с правительствами Индии и Великобритании, чтобы сообщить им, что мы в основном завершили все процедуры с нашей стороны и, как я указал на прошлой неделе, мы завершим этот процесс к концу этой недели», — сказал Фаррелл.

Ранее премьер-министр министр Австралии Энтони Альбаниз заявлял, что торговая сделка с Великобритании, скорее всего, не будет заключена в этом году.