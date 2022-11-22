Тбилиси, 22 ноября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Крупнейшая в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) стала политической силой, внутри которой противостояние ведётся с помощью «бросания грязи». Об этом 21 ноября заявил на телеканале «Палитраньюс» лидер другой оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

Unm.ge Гига Бокерия

«Национальное движение» превратилось в силу, где не имеют значения ни принципы, ни ценности», — сказал Бокерия.

По его мнению, в ЕНД якобы идут споры, кто наиболее верен основателю партии, экс-президенту страны Михаилу Саакашвили. При этом адвокат политика заявил, что он, находясь в заключении решил не заниматься грузинской политикой и даже не смотрит грузинские новости.

«До такого уровня опустилась эта дискуссия, что для меня, как гражданина, это унизительно», — заявил лидер «Европейской Грузии».

Напомним, Бокерия ранее состоял в ЕНД, а с 2008 по 2010 год был первым заместителем министра иностранных дел Грузии. После того, как партия проиграла парламентские выборы в 2012 году, он и ряд других депутатов, которые прошли в парламент, вышли из партии создали «Европейскую Грузию».