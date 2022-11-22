Москва, 22 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Уполномоченные банки и ВЭБ. РФ смогут вывозить за рубеж наличной иностранной валюты в сумме свыше $10 тысяч или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Такое решение принял Совет директоров Банка России, сообщается на сайте ведомства.

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При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Центробанк уведомление о планируемой операции. При этом на вывоз ветхих купюр потребуется получать разрешение ЦБ РФ.

Отмечается, что вывоз наличной иностранной валюты другими юридическими или физическими лицами не предусмотрен.

ИА REGNUM ранее сообщало, что граждане РФ в июне 2022 года вывели за рубеж в иностранные банки 4,7 млрд долларов США. Это рекордный показатель с 2018 года.

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