Президент Коста-Рики отменил поездку в Мексику после срыва саммита Тихоокеанского альянса

Республика Коста-Рика, , 10:42 — REGNUM Президент Коста-Рики Родриго Чавес отменил свою поездку в Мексику, после того как президент этой страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор отменил саммит Тихоокеанского альянса. Об этом пишет Prensa Latina.

Родриго Чавес www. presidencia. go. cr

Лопес Обрадор заявил об отмене мероприятия, запланированного на 25 ноября в Мехико, из-за отсутствия главы Перу Педро Кастильо, который должен был взять на себя председательство в блоке, поскольку Мексика временно занимает его.

В пресс-службе мексиканского лидера подчеркнули, что Конгресс Перу отказал президенту в поездке в Мексику на встречу высокого уровня, и это уже третий случай, когда парламент отказывает ему в выезде за границу.

По этой причине Лопес Обрадор счел неприемлемым проводить саммит без участия представителя нации, которая займет пост лидера.

Тихоокеанский альянс — это инициатива региональной интеграции, в которую входят Чили, Колумбия, Мексика и Перу. На мероприятии в Мехико планировалось обсуждение возможности включения в объединение Коста-Рики.