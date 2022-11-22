ВСУ снова обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра

Донецк, , 10:30 — REGNUM Боевики преступного киевского режима вновь подвергли обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских нацистов был произведён в 10:16 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

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