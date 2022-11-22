Новый Орлеан, США, 22 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:83.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм, на счету которого 34 очка. В составе «Голден Стэйт» защитник Джордан Пул набрал 26 очков.

На сегодняшний день «Нью-Орлеан» занимает седьмое место в Западной конференции НБА, на счету команды 27 очков. «Голден Стэйт» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 26 очками.

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