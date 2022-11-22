Белгород, 22 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. На приграничной засечной черте в Белгородской области обустроили рвы. Фотографиями 22 ноября в своём тг-канале поделился губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Обустройство оборонительной линии

Глав региона проинспектировал утром строительство оборонительной линии. Рабочие устанавливают бетонные пирамиды, обустраивают рвы. О создании новой защитной черты губернатор заявил накануне, 21 ноября, на пресс-конференции — власти занимаются «укреплением рубежей в рамках своих возможностей и полномочий в связи с обстановкой в приграничных районах».

Как сообщало ИА REGNUM, о создании так называемой «линии Вагнера» в приграничных районах региона стало известно в конце октября 2022 года.