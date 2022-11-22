В Швейцарии состоялось первое заседание депозитного фонда Центробанка Афганистана

Берн, , 10:07 — REGNUM Члены правления Швейцарского депозитного фонда, который управляет замороженными активами Центрального банка Афганистана на сумму 3,5 миллиарда долларов, впервые встретились в Женеве 21 ноября. Об этом сообщил представитель правительства Швейцарии.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Подробности заседания пока не опубликованы.

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По сообщению Reuters, валютные резервы Центрального банка Афганистана недавно были переведены из Вашингтона в депозитный фонд под названием «Народный денежный фонд Афганистана».

Членами фонда являются министр иностранных дел Швейцарии Александра Бауманн, посол США в Швейцарии Скотт Миллер, бывший глава Центрального банка Анвар Хак Ахади и член правления Центрального банка Шах Мохаммад Мехраби.

Напомним, 3,5 миллиарда долларов ― это часть из 7 миллиардов долларов валютных активов Центрального банка Афганистана, которые хранились в США и были заморожены с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Остальная часть этих средств находится под арестом в связи с иском семей жертв 11 сентября 2001 года, которые обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в причастности к этому инциденту и требуют компенсации.

Федеральный суд США вынес решение в пользу этих семей, но американское правительство пока выделило им эти деньги.