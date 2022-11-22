Бывший премьер-министра Австралии предрек войну между Китаем и США в ближайшие пять лет

Канберра, , 10:09 — REGNUM Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд предупредил, что Китай и Соединенные Штаты могут войти в состояние прямого столкновения и начать войну в ближайшие пять лет. Об этом написала газета The Sydney Morning Herald.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Радд считает, что риск конфликта в ближайшие годы высок, если США и их союзники, такие как Австралия, не смогут удержать Пекин от начала вторжения на Тайвань. Он предупредил, что лидер Китая Си Цзиньпин по-прежнему полон решимости взять под контроль самоуправляющийся остров.

«Следующие пять лет во многом сформируют и, возможно, определят будущую стабильность Индо-Тихоокеанского региона … Если мы не сможем тщательно ориентироваться в следующие пять лет, существует серьезный риск того, что к концу 20-х и началу 30-х годов мы вполне можем оказаться на пороге вооруженного конфликта», — полагает бывший премьер-министр Австралии.

Радд также добавил, что любой конфликт между Китаем и США будет на том же уровне интенсивности, что и Вторая мировая война.