ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 328 единиц различных боеприпасов

Донецк, , 10:02 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 65 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 328 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», а также артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Зайцево, Озеряновка, Горловка, Новоселовка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Михайловка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка и Еленовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой заявил, что глава киевского режима Зеленский должен стать законной целью российских вооруженных сил.