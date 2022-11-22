Газни, Афганистан, 22 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни в результате загадочного инцидента погиб мужчина и пострадала женщина. В тяжёлом состоянии она доставлена в больницу. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Инцидент произошел в районе Сахи Сахиб 1-го округа безопасности города Газни.

Источники уточнили, что мужчина и женщина находились внутри сгоревшего автомобиля. Известно, что эти два человека были помолвлены.

Причины произошедшего устанавливаются, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали комментариев.

Добавим, что ещё один человек погиб в провинции Фарьяб. В кишлаке Кашар уезда Гурсиван была убита молодая женщина. По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она была застрелена из автомата Калашникова.

Хамидулла Баташкан, представитель службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб, сообщил что эта женщина была недавно арестована по обвинению во внебрачных связях, но оправдана судом первой инстанции.

Баташкан добавил, что её муж некоторое время назад приехал из Ирана, но у него не было никаких отношений с женой. Он добавил, что предпринимаются усилия по поиску виновных в этом деле.