ВСУ обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка, а также Минеральное и Ясиноватую

Донецк, , 09:47 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка, а также Минеральное и Ясиноватую. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 09:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 09:30 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Минеральному, в 09:32 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка и в 09:38 — три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное письмо президенту России Владимиру Путину с предложением признать ветеранами и инвалидами боевых действий военнослужащих Народной милиции ДНР, ЛНР и добровольческих формирований, участвующих в защите Донбасса с 2014 года.