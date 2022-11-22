Санкт-Петербург, 22 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Ленинградской области маршем памяти ветеранов и представителей молодежных организаций отметят 81-ю годовщину начала работы ледовой Дороги жизни в годы блокады Ленинграда, сообщили 22 ноября в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал ЦВВМ «Дорога жизни»

Напомним, 22 ноября 1941 года в блокадный Ленинград по льду Ладожского озера отправились первые грузовики-полуторки с продовольствием для голодающего города.

Марш памяти охватит Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Более 100 участников проедут на автобусах по маршрут Санкт-Петербург — Осиновец — Новая Ладога — Санкт-Петербург и посетят места памяти этого важного исторического события.

«В рамках Марша памяти состоятся памятные акции и церемонии возложения цветов к мемориалам, расположенным в Санкт-Петербурге, Осиновце и Новой Ладоге, осмотр экспозиций по пути следования Марша, посвященных Дороге жизни», — уточнили в обладминистрации.

Кроме того, в памятный день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился с поздравительным сообщением к ветеранам Великой Отечественной войне. Глава региона отметил, что в сердцах ленинградцев никогда не померкнет память о героизме и подвиге тех, кто обеспечивал работу ледовой трассы, кто защищал её, кто обратными рейсами помогал вывозить женщин, стариков, детей.

«Спустя десятилетия, сложно в полной мере представить сколько мужества, воли и усилий потребовалось бойцам и труженикам Дороги жизни, чтобы той суровой зимой долгожданный спасительный груз прибыл в осажденный город», — сказал Дрозденко и призвал жителей Ленинградской области склонить головы в знак скорби о соотечественниках — бойцах и мирных жителях — отдавших жизнь за Ленинград, за Родину.