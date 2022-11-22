Москва, 22 ноября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Российские регионы, несмотря на все увещевания, до сих пор позволяют себе неэффективные расходы, их надо сократить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявила замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева.

Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации Сардана Авксентьева

«Мы направили 154 письма во все субъекты Российской Федерации, кроме тех, где введено особое положение в связи со специальной военной операцией, с просьбой максимально сократить неэффективные расходы на чиновников. В частности, ввести изменения в региональные законы об обеспечении государственных гражданских и муниципальных служащих по всем статьям», — сказала Авксентьева.

По словам Авксентьевой, анализ показывает, что расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на протяжении последних трех лет на общегосударственные вопросы неуклонно растут.

Напомним, ранее парламентарий предлагала сократить расходы на банкеты для чиновников и депутатов.