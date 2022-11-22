Вашингтон, 22 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В США в возрасте 90 лет ушел из жизни актер Микки Кун, снявшийся в фильме «Унесенные ветром» (1939), сообщила его супруга Барбара изданию Hollywood Reporter.

Gadini Свечи

По ее словам, Микки Кун умер 20 ноября в хосписе в штате Флорида.

По данным СМИ, Кун был последним остававшимся в живых актером из «Унесенных ветром».

В фильме он, будучи ребенком, снялся в роли сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон.