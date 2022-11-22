Ушел из жизни последний остававшийся в живых актер из «Унесенных ветром»
В США умер последний остававшийся в живых актер из «Унесенных ветром»
Вашингтон, 22 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В США в возрасте 90 лет ушел из жизни актер Микки Кун, снявшийся в фильме «Унесенные ветром» (1939), сообщила его супруга Барбара изданию Hollywood Reporter.
Gadini
Свечи
По ее словам, Микки Кун умер 20 ноября в хосписе в штате Флорида.
По данным СМИ, Кун был последним остававшимся в живых актером из «Унесенных ветром».
В фильме он, будучи ребенком, снялся в роли сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон.