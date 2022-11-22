Москва, 22 ноября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Министерство обороны России 22 ноября опубликовало видео ракетных ударов штурмовиков Су-25.

Mil.ru Су-25

На кадрах показана боевая работа экипажей Су-25 в ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Самолёты нанесли ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ. Штурмовики парами били по замаскированным позициям противника.

Отмечается, что удары наносились с малых высот, после них пилоты совершали манёвр, уклоняясь от возможной атаки с земли.