Минобороны РФ показало видео ударов Су-25 по замаскированным позициям ВСУ
Москва, 22 ноября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Министерство обороны России 22 ноября опубликовало видео ракетных ударов штурмовиков Су-25.
Mil.ru
Су-25
На кадрах показана боевая работа экипажей Су-25 в ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Самолёты нанесли ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ. Штурмовики парами били по замаскированным позициям противника.
Отмечается, что удары наносились с малых высот, после них пилоты совершали манёвр, уклоняясь от возможной атаки с земли.