Sabah: Запад больше не поощряет фантазии Зеленского «вернуть» бывшие территории б. УССР

Анкара, , 08:43 — REGNUM На данный момент часть стран Европейского союза больше не поддерживает фантазии главы киевского режима В. Зеленского по захвату освобождённых от боевиков ВСУ территорий б. УССР. Об этом 22 ноября написал обозреватель Берджан Тутар в статье для турецкой газеты Sabah.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил автор материала, в ЕС наблюдается недовольство из-за санкций против России, ставших причиной продовольственного и энергетического кризиса в сообществе.

«Такие страны, как Германия, Франция, Италия, Испания, где энергетический кризис углубляется, больше не поощряют фантазии Зеленского. Все хотят мира и примирения», — отметил он.

При этом Тутар добавил, что только республики Прибалтики хотят, чтобы конфликт на территории б. УССР перерос в войну России с НАТО.

«Даже Польше, занимающей воинственную позицию по отношению к России, пришлось продемонстрировать гибкость», — поясняется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевский режим получил от Британии высокоточные ракеты Brimstone-2, которые имеют лазерное наведение.