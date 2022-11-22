Анкара, 22 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. На данный момент часть стран Европейского союза больше не поддерживает фантазии главы киевского режима В. Зеленского по захвату освобождённых от боевиков ВСУ территорий б. УССР. Об этом 22 ноября написал обозреватель Берджан Тутар в статье для турецкой газеты Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Как отметил автор материала, в ЕС наблюдается недовольство из-за санкций против России, ставших причиной продовольственного и энергетического кризиса в сообществе.

«Такие страны, как Германия, Франция, Италия, Испания, где энергетический кризис углубляется, больше не поощряют фантазии Зеленского. Все хотят мира и примирения», — отметил он.

При этом Тутар добавил, что только республики Прибалтики хотят, чтобы конфликт на территории б. УССР перерос в войну России с НАТО.

«Даже Польше, занимающей воинственную позицию по отношению к России, пришлось продемонстрировать гибкость», — поясняется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевский режим получил от Британии высокоточные ракеты Brimstone-2, которые имеют лазерное наведение.