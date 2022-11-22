Миссия ОБСЕ дала негативную оценку выборам президента в Казахстане

Астана, , 08:40 — REGNUM Наблюдатели миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) сообщили, что у них вызвало вопросы то, как были подсчитаны голоса на выборах президента Казахстана. Об этом 21 ноября заявила на брифинге глава миссии Урсула Гацек.

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По её словам, в первую половину дня на 95% избирательных участков наблюдатели остались довольны, как проходило голосование. Негативные оценки были даны во время второй половины.

«Были проигнорированы важные процедурные гарантии, что вызвало вопросы о том, были ли подсчитаны бюллетени и честно ли они были представлены», — сказала Гацек.

Он также заявила, что освещение кампании проходило «скудно», в СМИ не якобы не было отчётов. По мнению наблюдателей БДИЧП, такой подход властей помешал избирателям сделать осознанный выбор.

Напомним, досрочные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев получил на них более 81% голосов.

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