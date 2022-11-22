Вашингтон, 22 ноября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Американская реакция на происшествие с расстрелом военнопленных в Донбассе способствует укреплению чувства безнаказанности неонацистов, считают в посольстве России в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Российские дипломаты ответили на комментарий посла США по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак, которая заявила, что американские власти отслеживают информацию о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву.

«Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию», — говорится в заявлении российского посольства.

Дипломаты напомнили, что не раз отмечали превращение Вашингтона в одну из сторон конфликта из-за поставок вооружений и обучения боевиков ВСУ.