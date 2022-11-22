Донецк, 22 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Более 9,4 тыс. бытовых абонентов на территории Донецкой Народной Республики не получают электричество, сообщает 22 ноября министерство угля и энергетики ДНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По состоянию на утро 22 ноября в республике обесточены 88 трансформаторных подстанций, 9487 бытовых абонентов и одна котельная, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, отключения электричества происходят в Донецке и других населённых пунктах ДНР из-за обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны киевских боевиков. Так, мэр Донецка Алексей Кулемзин 16 ноября сообщил об отключении 375 трансформаторных подстанций из-за повреждения трансформатора в результате боевых действий. Тогда без электроснабжения остались более 37 тыс. абонентов.

21 ноября из-за обстрела со стороны ВСУ в Донецке остались без электричества более 100 тыс. бытовых абонентов.

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