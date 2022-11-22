Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам торгов 21 ноября цена на нефть марки Brent снизилась на 0,20%, до $87,66 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Pixabay.com

Нефтяной рынок просел на фоне роста числа случаев заболеваний в Китае и слухах об увеличении квот на добычу нефти ОПЕК+ на заседании в декабре.

На слухах цена падала до $82,32 за баррель. После их опровержения цена отскочила на 8%, до $87,73. Пекин заявил, что приостановит работу бизнеса и школ в сильно пострадавших районах и ужесточит правила въезда в город.

Сегодня, 22 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $87,85 за баррель. Покупатели смогли перекрыть дневное падение. Резкий отскок сформировал разворотную модель на часовом графике.

Для ее подтверждения необходимо удержаться выше $86,50. В этом случае при дальнейшем восстановлении стоит ожидать повышения котировок до $90 за баррель.

Индекс доллара перешел в коррекционную фазу, поэтому покупателям никто не должен помешать отработать технический сигнал.

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