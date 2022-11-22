В Новосибирской области после вмешательства прокураты тариф на вывоз мусора снизили почти на 14%

Новосибирск, , 07:16 — REGNUM В Новосибирской области регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов — ООО «Экология-Новосибирск» поймали на необоснованных расходах. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона, которая организовала проверку с участием правоохранительных и контролирующих органов.

Вывоз мусора Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, экономически необоснованные расходы по транспортировке ТКО составили более 2,1 млрд рублей.

«Результаты этой проверки позволили региональному департаменту по тарифам на 13,7% снизить тариф на услугу по обороту ТКО, который с 1 декабря 2022 года составит 398,80 руб./куб. м (ранее 462,48 руб./куб. м.)», — отметили в прокуратуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в компании «Экология-Новосибирск» было введено внешнее управление. Кредиторская задолженность организации оценивается в 1,9 млрд рублей. По решению Арбитражного суда, должность покинула глава регоператора по обращению с ТКО Лариса Анисимова.

Напомним, что «Экология-Новосибирск» была выбрана в качестве новосибирского регионального оператора в 2019 года. В декабре 2021 года компания подала в заявление о самобанкротстве. В феврале 2022 года было введено наблюдение.

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