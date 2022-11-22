В Сомали погибли трое кенийских миротворцев
Трое кенийских миротворцев погибли в Сомали в результате теракта
Могадишо,
22 ноября 2022, 06:28 — REGNUM По меньшей мере трое кенийских миротворцев погибли в результате нападения боевика террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сомали, передает телеканал ABC News.
Африканские миротворцы в Сомали
U. S. Army Africa
Инцидент произошел на военной базе Сарира в районе Нижняя Джубба недалеко от границы с Кенией. Также пострадали пятеро военнослужащих. Террорист был уничтожен ответным огнем.
Кенийские войска находятся в Сомали в рамках миссии Африканского союза. Их базы расположены вдоль границы страны с Кенией.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября на военной базе в сомалийской столице Могадишо прогремел взрыв, который унес жизни 15 человек.
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История вопроса
Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.