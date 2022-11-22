Могадишо, 22 ноября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. По меньшей мере трое кенийских миротворцев погибли в результате нападения боевика террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сомали, передает телеканал ABC News.

U. S. Army Africa Африканские миротворцы в Сомали

Инцидент произошел на военной базе Сарира в районе Нижняя Джубба недалеко от границы с Кенией. Также пострадали пятеро военнослужащих. Террорист был уничтожен ответным огнем.

Кенийские войска находятся в Сомали в рамках миссии Африканского союза. Их базы расположены вдоль границы страны с Кенией.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября на военной базе в сомалийской столице Могадишо прогремел взрыв, который унес жизни 15 человек.

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