Проблемы с инфраструктурой не дадут ответить НАТО на угрозу со стороны России

Брюссель, , 06:27 — REGNUM Военный блок НАТО не готов ответить на возможную «угрозу» со стороны России в любом месте вдоль границ стан, входящих в альянс. Об этом 21 ноября рассказал председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр агентству Reuters.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Бауэр, во многих странах-членах НАТО, и не только на восточном фронте, существуют недостатки в инфраструктуре.

В свою очередь, экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес рассказал, что в случае переброски тяжёлой техники из-за океана низкая пропускная способность железных дорог Европы и разница в ширине колеи между европейскими и российскими железными дорогами станет ключевой проблемой.

«У нас недостаточно транспортных мощностей или инфраструктуры, позволяющей быстро перемещать силы НАТО по Европе», — пояснил Ходжес.

Кроме того, генерал в отставке отметил, что отрицательную роль в перемещении войск и техники сыграют слишком узкие и крутые дороги, отсутствие информации о мостах и маршрутах, а также «парализующая» бюрократия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность для содержательного диалога НАТО с Россией.

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